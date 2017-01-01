Суд в Росії залишив під арештом українських прикордонників, яких викрали на Сумщині
- Вчора, 19:52
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За даними адвоката, прикордонників затримали в декількох десятках метрах від лінії кордону на російській території
Лефортовський райсуд в Москві продовжив ще на два місяці, до 5 лютого 2018 року, арешт українським прикордонникам Богдану Марцоню і Ігорю Дзюбаку, викраденим на кордоні в Сумській області.
Таке рішення оголосила суддя Олена Галіханова, повідомляє УНІАН.
По кожному заарештованому українцеві було окреме засідання. Засідання тривали не більше 10 хвилин. У дорадчій кімнаті суддя була близько трьох секунд.
Засідання проходило в закритому режимі, оскільки у справі нібито є "секретні матеріали". Українських прикордонників звинувачують в незаконному перетині кордону.
Журналістів не запросили на оголошення першого вердикту. У залі суду Дзюбак повідомив, що дійсно перетнув кордон для «отримання інформації». За даними адвоката, їх затримали в декількох десятках метрів від лінії кордону з боку Росії.