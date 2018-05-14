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    Суд відклав прийняття рішення щодо Савченко до завтра

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    Надія Савченко у суді
    Надія Савченко у суді

    Завтра вранці суд продовжить розгляд справи Савченко

    Шевченківський районний суд Києва переніс на 15 травня розгляд справи народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у державній зраді

    Відповідне рішення оголосив суддя. 

    Судове засідання відбудеться о 10:00.

    Нагадаємо, сьогодні в суді Савченко оголосила, що розриває співпрацю з усіма своїми адвокатами та просить надати їй державного адвоката.

    11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай. За їхніми словами, причиною стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка втручається у робочі відносини захисників і підзахисної.

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