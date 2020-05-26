Суд відкрив справу за позовом Нефьодова про відновлення його на посаді голови Митної служби



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24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефедова з посади голови Митної служби Фото: Укрінформ

Макс Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його годинної заробітної плати

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 1 липня підготовче засідання за позовом Максима Нефьодова до Кабінету Міністрів України про відновлення його на посаді голови Державної митної служби», - сказано в ньому.

Позивач, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів від 24 квітня «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України» та просить відновити його в зазначеній посаді.

Також Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади голови державної митної служби. Крім того Кабмін звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Після цього Нефьодов опублікував світлину, на якій він позує у футболці з персонажем книги «Гаррі Поттер» і написом «Доббі – вільний».

20 травня Нефьодов звернувся до суду з позовом до Кабміну про відновлення його на посаді.