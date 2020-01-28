Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко



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Обвинувачений у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко

Судді задовольнили клопотання прокурорів й залишили чоловіка під вартою до 26 березня

Роздільнянський райсуд Одещини залишив під вартою підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Так, судді задовольнили клопотання прокурорів й залишили чоловіка під вартою до 26 березня.

Також прокурор попросив суд розглядати обвинувальний акт у закритому засіданні, тоді як представник потерпілої та сам підозрюваний просили проводити судовий розгляд у відкритому судовому засіданні.

У підсумку суд став на сторону прокурора та призначив закрите засідання на 6 лютого, початок о 14:00.

Нагадаємо, 11-річна Даша Лук’яненко зникли в смт Іванівка на Одещині в червні 2019 року. Через декілька днів її тіло знайшли у вигрібній ямі дворового туалету на подвір’ї підозрюваного — 22-річний місцевий житель зізнався у тому, що вбив дівчинку.

Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

Однак пізніше він відмовився від своїх слів й заявив, що зізнання у нього вибили поліцейські, які начебто били його у відділку.