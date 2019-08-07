Суддю, який виніс вирок Януковичу, відсторонили на пів року



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Суддя Оболонського районного суду Києва Костянтин Валасатій

Суддя Васалатій, зокрема, допустив «некоректну, образливу, зневажливу для позивача і його представника поведінку»

Вища рада правосуддя (ВРП) на шість місяців відсторонила суддю Оболонського районного суду Києва Костянтина Валасатія від здійснення правосуддя.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні у вівторок, інформується на сайті ВРП.

«Вища рада правосуддя ухвалила тимчасово, строком на шість місяців, відсторонити суддю Оболонського районного суду міста Києва Васалатія Костянтина Анатолійовича від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та направленням його до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації із застосуванням норм Цивільного процесуального кодексу України і суддівської етики та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, ВРП доручила Національній школі суддів забезпечити проходження суддею курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфоцінювання для підтвердження ним здатності здійснювати правосуддя.

Як поінформував голова ВРП Володимир Говоруха, Друга Дисциплінарна палата ВРП 13 лютого 2019 року притягнула суддю Васалатія до дисциплінарної відповідальності та застосувала до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про тимчасове відсторонення від роботи на направлення курси підвищення кваліфікації. Зазначається, що таке рішення ухвалено за результатами розгляду об’єднаної дисциплінарної справи стосовно судді Васалатія, відкритої за скаргами на нього.

Зокрема, Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддею Васалатієм під час розгляду справи про адміністративне правопорушення порушено процесуальні строки, встановлені КУпАП. Окрім того, на думку членів Другої Дисциплінарної палата, у діях судді Васалатія наявний склад дисциплінарного проступку, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 106 закону «Про судоустрій і статус суддів» (невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом).

Також Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що суддею Васалатієм під час розгляду справи за позовом до АБ «Укргазбанк» «допущено дії щодо зміни позивача на третю особу з подальшою зміною з третьої особи на позивача, видалення представника позивача із судового засідання, з’ясування обставин, які не належать до предмета доказування у вказаній категорії справ, прийняття відмови від позову без дійсного волевиявлення особи, які свідчать, що суддя допустив порушення принципів диспозитивності, змагальності і рівності всіх учасників процесу».

Крім того, за даними ВРП, встановлено, що під час розгляду зазначеної справи суддя Васалатій допустив некоректну, образливу, зневажливу для позивача і його представника поведінку.

Говоруха зазначив, що вказане рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП оскаржувалося, проте залишено без змін.

Як повідомлялося, суддя Васалатія був у складі колегії суддів Оболонського райсуду Києва, який 24 січня виніс вирок експрезиденту Віктору Януковичу, заочно засудивши його до 13 років ув'язнення за державну зраду.