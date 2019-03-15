Судно з металом із Маріуполя сіло на мілину в Керченській протоці



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Спроби зняти з мілини Maryland відновлять зранку 15 березня

Судно Maryland під прапором Ліберії, що вийшло з порту Маріуполя до Італії з вантажем металу, ввечері 13 березня сіло на мілину в Керченській протоці.

Про це повідомляє російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на федеральне агентство річкового і морського транспорту РФ.

«Судно Maryland (прапор Ліберії) водотоннажністю 20 тисяч тонн йшло з 17 тисячами тонн металу з Маріуполя до Італії. Вчора ввечері сіло на мілину. Судновласник спочатку направив до судна два буксири, а потім ще два, але в них поки не вийшло (зняти з мілини — ред.)», — розповіли у відомстві.

Зазначається, що судно не заважає вільному проходу Керченською протокою, загрози екіпажу та екології немає. Спроби зняти з мілини Maryland відновлять зранку 15 березня.