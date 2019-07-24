Суперхіту Джорджа Майкла виповнилося 35 років: відео



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Пісня була написана Майклом в 17-річному віці, коли він їхав на роботу на автобусі

23 липня 1984 года, 35 років тому, вийшов сингл Джорджа Майкла «Careless Whisper», популярність якого зашкалює і донині, що підтверджується більш ніж півмільярдом переглядів кліпу на YouTube.

23 жовтня 1984 року пісня вийшла на другому студійному альбомі «Make It Big» британського поп-дуету Wham!, учасником якого був George Michael.

Пісня була написана Майклом в 17-річному віці, коли він їхав на роботу на автобус, повідомляє ВВС.

Співак тоді працював діджеєм в ресторані Bel Air неподалік від містечка Буші в графстві Хартфордшир. За його словами, пісня народилася у нього, коли він віддавав гроші за проїзд: «Пам'ятаю, що до мене прийшла мелодія, я сів в кінці автобуса і став вигадувати до неї слова і все інше».

Careless Whisper - історія закоханості і зради героя з іншою дівчиною, яка побачила його виступ на шкільній дискотеці.

«Вся концепція Careless Whisper полягала в тому, що перша дівчина дізнається про другу, чого в підсумку не сталося», - говорив він.

Пізніше Джорджа Майкла звільнили з ресторану за запізнення і тому те, що його музика не подобалася хазяїну.

В останній вечір на роботі він вперше зіграв на публіці демо-версію Careless Whisper: «Під кінець вечора я зіграв її і ... люди вийшли на танцпол. Вони раніше ніколи її не чули і ... все одно вийшли. Я пам'ятаю, що подумав - це хороший знак».

Пісня зайняла перші місця в національних чартах 10 країн, включаючи США і Великобританію. Було продано більше 6 млн. примірників синглу.

Звичайно ж з'явилося багато каверів. Один з найпопулярніших зробила Sarah Washington - вона перетворила ліричну поп-баладу в танцювальну пісню. 2 Play feat. Thomas Jules & Jucxi D зробили RnB варіант.