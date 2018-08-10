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    Супрун: кожен третій українець обрав сімейного лікаря

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    Сімейний лікар - Супрун: кожен третій українець обрав сімейного лікаря
    Сімейний лікар

    14,8 мільйонів українців підписали декларації з сімейними лікарями

    Вже кожен третій українець визначився із сімейним лікарем.

    Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

    «На сьогодні 14,8 мільйонів українців підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Потужний результат! І найбільш помітний в тих областях, де місцева влада і медзаклади зробили свою роботу», - написала Супрун.

    Найбільший відсоток тих, хто обрав свого лікаря - це вінничани. Там 56% мешканців області обрали своїх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Наступні серед лідерів — Полтавська, Харківська і Хмельницька області. В цих регіонах навіть не кожен третій, а майже кожен другий вже має свого лікаря.

    «Власний лікар - must have для здорового і довгого життя. Послуги у нього, базові аналізи, вакцинація, профілактичні обстеження оплачує Національна служба здоров'я України, а отже вони абсолютно безоплатні для кожного» - нагадує Супрун.

    Повний перелік послуг, які надає сімейний лікар, можна переглянути за посиланням.

    Обрати свого лікаря можна як у державних, так і у приватних медзакладах, додала Супрун.

    Нагадаємо, станом на 29 липня майже 14 мільйонів українців обрали лікаря первинної ланки в ході загальнонаціональної кампанії «Лікар для кожної сім'ї».

    лікар Уляна Супрун українці медична реформа
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