Супрун підтвердила, що політв’язень Клих оголосив голодування



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Українця Станіслава Клиха утримують у в’язниці Челябінської області

Український політв'язень Кремля Станіслав Клих, який відбуває в РФ 20-річний термін ув'язнення, оголосив голодування.

Про це написала у Twitter Уляна Супрун.

«Український політв’язень Станіслав Клих, який незаконно утримується Росією вже п’ятий рік, оголосив голодування. Про це він повідомив своїй матері у телефонній розмові: «Вже неможливо терпіти холод у камері, погану їжу, а головне - забуття», - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням терміново перевірити інформацію про голодування українського політв'язня Станіслава Клиха.

Нагадаємо, раніше правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що український політв’язень Павло Клих оголосив в російській тюрмі голодування.

Крім того, мати політв’язня Тамара Клих розповіла, що її син скаржиться на болі в серці і нирках.

Раніше Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.