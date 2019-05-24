Політв’язень Кремля Клих оголосив голодування



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Станіслав Клих

Клих скаржиться на болі в серці і нирках

Політв’язень в Росії українець Павло Клих оголосив голодування. Про це написала на сторінці у Facebook правозахисниця Тетяна Щур.

«Сьогодні подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод в камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм. Голодування Стаса – це заклик, благання, крик про допомогу, адресований новому президенту через червоні цегляні стіни Верхньоуральського острогу, з самотності і темряви», – йдеться в повідомленні.

Крім того, мати політв’язня Тамара Клих повідомила, що її син скаржиться на болі в серці і нирках, незважаючи на що, йому відмовляють у медичній допомозі – через чотири дні в лікарні Челябінська, де у нього взяли аналіз сечі і крові, його відправили назад в в’язницю.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.

Нагадаємо, у грудні політв’язень Клих майже тиждень провів у лікарні.

У середині грудня український політв'язень Станіслав Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.

Нагадаємо, восени 2018 року Клих на зустрічі з матір’ю поскаржився про скарги на біль у серці, нирках і ногах.

Раніше матір Клиха розповіла, що її син скаржився, що в психіатричній лікарні його «накачали» психотропними препаратами.