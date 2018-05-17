Супрун похвалила Вінницьку область за лідерство у медреформі

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Очільниця МОЗ зауважила, що Київській, Луганській, Херсонській та Сумській областям «час активізуватися»

10% населення України, а це 4,3 мільйони людей, станом на середину травня вже підписали декларації з лікарями.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, з помітним відривом попереду йде Вінницька область - там 20% мешканців підписали декларації. «Якщо порівнювати з ситуацією по всій країні загалом - це вдвічі більше, ніж в середньому в країні», - підкреслила Супрун.

«Наступна - Харківська область і 16% її мешканців. Третя - Полтавська область, 15%. Четверта - Чернівецька область, 13%. П'ята - Житомирська область, 11%», - повідомила очільниця МОЗ.

Водночас Супрун зауважила, що Київській, Луганській, Херсонській та Сумській областям «саме час активізуватися».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я України розробило новий законопроект про рекламу лікарських засобів.