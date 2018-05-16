МОЗ пропонує заборонити рекламу нетрадиційної медицини в Україні

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Команда міністерства розробила законопроект, який «має встановити чіткий контроль за змістом реклами ліків»

Міністерство охорони здоров’я України розробило новий законопроект про рекламу лікарських засобів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Реклама - поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не фахівець сфери охорони здоров‘я, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання», - підкреслила Супрун.

За її словами, у способі та подачі реклами лікарських засобів Україна «дуже відстає від країн Заходу, де є чіткі правила та норми, які дозволяють розповсюджувати рекламу ліків».

«Це небо і земля у порівнянні з українським ринком реклами ліків, який є дуже хаотичним та неконтрольованим, що лишає багато простору для маніпуляції про препарат та його властивості», - заявила вона.

Супрун повідомила, що понад 50% від усього ринку спожитих ліків у 2017 році становили ліки без доведеної клінічної ефективності. «З 10 найпопулярніших препаратів, які найбільше купували українські пацієнти у минулому році, лише три є препаратами, які відносяться до категорії основних лікарських засобів. Усі інші - симптоматичні та супутні препарати, або ж такі, що не мають достатньої бази ефективності», - підкреслила очільниця МОЗ.

Вона зауважила, що на сьогодні в Україні ринок реклами регулюють майже 10 різних законних та підзаконних актів, натомість на практиці вони не працюють.

«Тому наша команда розробила законопроект, який має встановити чіткий контроль за змістом реклами ліків. Головна мета - уникнути маніпулювання інформацією про препарат та його властивості, а також гармонізувати чинне законодавство з нормами ЄС», - повідомила Супрун, перерахувавши кілька основних пунктів законопроекту.

Зокрема, серед них є обмеження змісту реклами відповідно до директив ЄС:

заборона реклами цілительства та нетрадиційної медицини;

заборона залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників;

заборона інформації, що ліки призначені виключно для лікування дітей;

зміст реклами має відповідати інструкції про застосування лікарського засобу.

«За МОЗ закріплюються функції контролю та моніторингу. Встановлюються чіткі штрафні санкції до телерадіоорганізацій за рекламу лікарських засобів з порушенням законодавства. Такі санкції надається право застосовувати Нацраді з телебачення і радіомовлення - у розмірі 5% від ліцензійного збору за одне порушення, Держпродспоживслужбі, Антимонопольному комітету», - заявила очільниця МОЗ.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я України підписало договори з міжнародними організаціями, що закуповуватимуть ліки та медичні вироби за кошти держбюджету 2018 року на суму 5, 9 млрд грн.