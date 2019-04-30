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    Супрун розказала, чому у медичної реформи багато противників

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    За словами Супрун, від наступного року вже у лікарнях, на рівні спеціалізованої медицини запрацюють зміни в фінансуванні - Супрун розказала, чому у медичної реформи багато противників
    За словами Супрун, від наступного року вже у лікарнях, на рівні спеціалізованої медицини запрацюють зміни в фінансуванні

    В.о.міністра: Де є нарікання - це там, де ще не відбулися реформи

    Реформа охорони здоров'я, фінансування, відбулася лише на рівні первинної ланки, де люди задоволені, мають своїх сімейних лікарів, які стали заробляти більше і теж задоволені, зазначила в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

    «Де є нарікання - це там, де ще не відбулися реформи. На рівні спеціалістів поліклінік, діагностичних центрів, у лікарнях. Але й там ми змогли допомогти, щоб було більше ліків», - підкреслила вона.

    За словами Супрун, від наступного року вже у лікарнях, на рівні спеціалізованої медицини запрацюють зміни в фінансуванні, тож вона вважає, що в наступному році буде більше задоволених.

    «Але щоб бути відвертою, у нас - дуже стара інфраструктура, мало обладнання в багатьох лікарнях, і цього не можна за один рік чи за два роки змінити. Нам потрібно, щоб були інвестиції в наші лікарні. В держави немає достатньо коштів, щоб перебудувати всі лікарні України, і ми наполягаємо, щоб це робила місцева влада», - додала вона.

    Джерело: Deutsche Welle

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