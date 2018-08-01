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    Супрун розкритикувала «цілюще фото» Лаврова

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    <p>&laquo;Фото цілюще. Прикладати до хворих місць на планеті&raquo;, - підписали фото Лаврова в МЗС Росії</p> - Супрун розкритикувала «цілюще фото» Лаврова
    Фото: Instagram mid.rus

    «Фото цілюще. Прикладати до хворих місць на планеті», - підписали фото Лаврова в МЗС Росії

    Очільниця МОЗу закликала Росію звільнити українських бранців та «забиратися з територій України»

    Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала фото міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, яке було оприлюднене на сторінці МЗС Росії в Instagram та назване «лікувальним».

    Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «МЗС Росії назвав фото свого дипломата лікувальним і порадив прикладати його до «хворих місць на планеті». За логікою схоже на більшість російських новин - абсурд та самовпевненість, доведені до ідіотизму. Особливо цинічним це звучить на фоні погіршення фізичного стану українських бранців, які голодують у російських тюрмах та до яких не допускають міжнародних та українських лікарів», - підкреслила Супрун.

    Вона закликала Росію звільнити українських бранців та «забиратися з територій України».

    «Лікування манії величі починається зі звільнення усіх окупованих територій і кремлівських бранців. Жодних фото прикладати не треба», - зазначила очільниця МОЗу.

    Раніше повідомлялося, що Лавров назвав відносини між Україною та Росією «аномалією».

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