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    Супрун розповіла про свою американську бабусю та права геїв-батьків

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    Червень &ndash; традиційний місяць ЛГБТ-прайду - Супрун розповіла про свою американську бабусю та права геїв-батьків
    Червень – традиційний місяць ЛГБТ-прайду

    Ексміністр закликала до толерантності до ЛГБТ-спільнот

    Колишній в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про толерантне ставлення до геїв-батьків та навела приклад з життя своєї бабусі, що живе в США.

    «Кілька років тому моя бабуся Марія розповіла про один випадок, – написала Супрун в Facebook. – Вона була на службі в церкві, куди приходить щонеділі. Там побачила одного з моїх знайомих дитинства. «Чи ти пам’ятаєш того хлопця? Він був молодший за тебе. Сьогодні вони були в церкві з його чоловіком і маленькою дитиною. Так, добре, що вони усиновили сироту!»

    Нічого незвичайного, просто два дорослих чоловіка, які привели усиновлену дитину на її перше причастя. І бабуся, якій на той час вже було понад 90 років, просто пораділа за щасливу родину. Двох тат, які водять свою дитину в церкву, навчають української мови й культури, є частиною громади, де всі сприймають їхню родину нормально».

    Супрун нагадала, що червень – місяць ЛГБТ-прайду, і закликала не обмежуватись одним прайдом в центрі Києва раз на рік, а вчитися поважати усіх людей різної орієнтації щодня.

    У Марші Рівності 23 червня 2019 року в Києві, як повідомляли його організатори, взяли участь понад 8 тисяч людей.

    ЛГБТ Уляна Супрун
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