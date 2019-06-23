КиївПрайд-2019. Великий фоторепортаж із Маршу рівності тема дня

Марш рівності 2019 року виявився найдовшим і найбільшим

Сьогодні, 23 червня 2019 року, вулицями столиці пройшов Марш рівності. Його гасло цього року – «Наша традиція – це свобода!». Захід проводився на підтримку прав людини та ЛГБТ-спільноти. Центральні вулиці, якими пройшли учасники КиївПрайду-2019 були очеплені поліцією ще з 18 години 22 червня.

Але без ексцесів не обійшлося. З самого початку КиївПрайду сталися сутички, поліція затримала дев’ять осіб. Один із молодиків намагався розірвати транспарант із гаслом Маршу. Учасники заходу дали йому відсіч, згодом на допомогу прийшли правоохоронці.

Противник Маршу рівності напав на учасників акції

Цьогорічний Марш рівності впевнено можна назвати найдовший і найбільшим: учасники пройшли своєрідне коло. Колона рушила від будинку вчителя бульваром Тараса Шевченка, вулицями: Терещенківською, Льва Тостого, Пушкінською, Богдана Хмельницького, і завершилася біля Національного науково-природничого музею НАН України.

Марш рівності у Києві, 23 червня 2019 року

Позаминулі Київпрайди (2016 рік, 2017 рік, 2018 рік) завершувалися на площі Льва Толстого. Учасникам відразу пропонувалось евакуюватись автобусами та метро.

Сьогодні правоохоронці так само терміново евакуйовували учасників Маршу, але його маршрут був значно довшим.

Евакуація учасників Марші рівності

«Увага, учасники акції! Просимо пройти на евакуацію», — оголосили правоохоронці, які забезпечували правопорядок на Марші.

За словами керівництва поліції, під час заходу команда про евакуацію лунала для правоохоронців і не була пов’язана із небезпекою для учасників акції. Про це під час підсумкового брифінгу щодо забезпечення правопорядку під час Маршу рівності у Києві заявив Голова Національної поліції України Сергій Князєв. Він також зазначив, що затриманих під час Маршу рівності в Києві не було. За словами Князєва, поліція провела превентивні заходи перед початком Маршу, в ході яких було затримано декілька людей. Однак під час Маршу затримань не відбувалося. Інформація про постраждалих під час прайду також відсутня.

«Із заявами в правоохоронні органи з цього приводу ніхто не звертався», - уточнив глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше в київській поліції повідомили, що правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності в Києві. Співробітники поліції вилучили у затриманих, так би мовити, знаряддя для підготовки провокацій. Ймовірно, мова йде про екскременти, розфасовані в презервативах.

У Марші Рівності 23 червня 2019 року взяли участь понад 8 тисяч людей, повідомили організатори маршу КиївПрайд.