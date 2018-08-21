Супрун розповіла, як вберегтися від небезпечних бактерій



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В Україні за останні півроку на гострі кишкові інфекції, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 людей

Мийте руки і не купляйте нічого на стихійних ринках, - в.о. міністра МОЗ України Уляна Супрун визначила, як можна уникнути небезпечних хвороб.

Про це вона написала на своєму Facebook.

Ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешерихіоз - усі ці небезпечні хвороби і стани об‘єднує те, що до нашого організму потрапляють бактерії-збудники. Найчастіше - із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, під час купання у забруднених водоймах, брудних предметів побуту та рук.

Мийте руки

Обов‘язково ретельно мийте руки з милом перед приготуванням їжі та перед її вживанням. Брудні руки є однією з найбільш поширених причин харчових отруєнь та появи небезпечних хвороб та станів.

Уникайте споживання в‘яленої, копченої, солоної та консервованої риби

Якщо консервовані продукти були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином - вони можуть стати причиною інфікування. Наприклад, ботулічним токсином.

Не їжте продукти, в яких закінчився термін придатності до споживання

Навіть якщо ця їжа нормально виглядає та пахне. Терміни придатності визначають та вказують на основі відповідних наукових тестів, які показують, через який період в упакованій їжі почнуть паразитувати патогенні мікроорганізми.

Не купуйте продукти у випадкових осіб або на стихійних ринках

Якщо маєте хоч мінімальний сумнів щодо дотримання санітарних норм та правил зберігання їжі у місці, де її купуєте, - утримайтеся від неї. Якщо ж ви все-таки купуєте там їжу, проводьте термічну обробку, особливо, молока та молочних продуктів.

Ретельно мийте овочі і фрукти проточною водою, а для дітей - обдайте окропом

Перші ознаки харчового отруєння зазвичай з‘являються раптово. Найчастіше це підвищення температури тіла, зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, біль у животі, здуття живота, нудота, діарея.

«Загалом в Україні за останні півроку на гострі кишкові інфекції, куди входять харчові отруєння (не включаючи ботулізм та отруєння грибами) захворіли 47 256 людей. Окремо на сальмонельозні інфекції за цей період захворіли 3046 українців», - додала Супрун.