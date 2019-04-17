Супрун виступила проти контактних зоопарків



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«Розвага» у зоопарку формує у дитини спотворене уявлення про те, що тварина є не більше, ніж іграшкою в руках людини, вважає Супрун

Супрун опублікувала інформацію від UAnimals про ряд причин, чому не варто відвідувати контактні зоопарки

Відвідувачі контактних зоопарків ризикують захворіти на небезпечні хвороби. Крім того, тварини, які утримуються в таких зоопарках, можуть страждати від постійного контакту з людьми.

Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«UAnimals розповіли про кілька причин, чому не варто відвідувати такі зоопарки та чому їх слід заборонити», - зазначила Супрун, опублікувавши відповідний перелік.

Умови утримання тварин

У більшості контактних зоопарків звірі на все життя позбавляються вигулу, простору для прогулянок і умов для нормального розмноження.

В таких зоопарках тварини мають недостатньо простору. Незалежно від розміру вольєрів чи наявності в них певних елементів — це жодним чином не замінює тваринам дику природу. Звірі часто страждають від нестачі свіжого повітря, світла, від надмірної ваги та недостатньої кількості руху. Через це вони гинуть набагато раніше, ніж якби залишилися жити в природному середовищі.

Тварини можуть мати психічні розлади

Від постійного контакту з людьми, обмеженого простору, важких умов для нормального життя та розмноження і порушення життєвого ритму, у тварин часто з’являється стереотипна поведінка. Вони постійно ходять, похитують головою, розгойдуються з боку в бік, б’ючись в стінки вольєру, сидять нерухомо на одному місці або ж навіть кусають самі себе — це все ознаки стресу, депресії, нудьги та психозу.

Розпізнати таку поведінку не завжди легко — часто власники контактних зоопарків самі не помічають цих ознак у тварин. Якщо ці ознаки все-таки помітні, деякі власники спеціально дають тваринам антидепресанти або транквілізатори, намагаючись контролювати їх поведінку.

Небезпека для дитини

Найпоширенішою травмою в контактних зоопарках є укуси і подряпини від тварин. Не рідкісні випадки, коли відвідування зоопарку закінчується в травмпункті.

Негативний вплив на дитину

Деякі батьки вважають, що контактні зоопарки вчать дітей гармонійному співіснуванню з тваринами та взаємодії з природою. Насправді ж така взаємодія має відбуватися саме в природному середовищі тварини, а не в закритому приміщенні зі скляними клітками.

Тому така «розвага» формує у дитини спотворене уявлення про те, що тварина є не більше ніж іграшкою в руках людини. Тварина не має можливості сховатися, протидіяти чи уникнути контакту.

Розповсюдження захворювань

Треба пам’ятати, що дикі тварини є носіями великої кількості захворювань. Серед них кампілобактеріоз, сальмонельоз, лістеріоз, бруцельоз та багато інших.

Нове дослідження, представлене цього року на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ECCMID) в Амстердамі, показало велику небезпеку контактних зоопарків.

Дослідники проаналізували бактерії, сконцентровані в найбільших контактних зоопарках. З'ясувалося, в цих місцях поширені антибіотикорезистентні бактерії, тобто ті, які не лікують антибіотики. Для аналізу вчені відібрали вісім зоопарків. Серед зібраних матеріалів була проба з 228 тварин, що належать до 42 різних видів (шкіри, хутра або пір'я). Тобто тих ділянок, з якими часто взаємодіє відвідувач. У знайдених бактеріях виявили стійкі до протидії мікроби.

Йдеться про бета-лактамази розширеного спектра і ентеробактерії AmpC-E. Особливістю цих мікроорганізмів є можливість успішної протидії антибіотиків. Простіше кажучи, контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує.

Нагадаємо, Супрун у Всесвітній день здоров'я, 7 квітня, нагадала українцям правила здорового способу життя.