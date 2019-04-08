Супрун порадила українцям, як вести здоровий спосіб життя



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При сучасному темпі життя дотримуватися здорової дієти непросто, але вкрай необхідно

Супрун запевняє, що сімейний лікар - це гарантія кваліфікованої консультації щодо більшості питань, які стосуються здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Всесвітній день здоров'я, 7 квітня, нагадала українцям правила здорового способу життя. Відповідний пост в неділю, 7 квітня, опублікований на сторінці Супрун у Facebook.

За її словами, по-перше, потрібно правильно харчуватися.

«Чи запланували ви в своєму сьогоднішньому раціоні п’ять овочів і фруктів? Їли цього тижня рибу, хоча б два рази? Їли досить яєць? А молочних і ферментованих продуктів? При сучасному темпі життя дотримуватися здорової дієти непросто, але вкрай необхідно, якщо хочете зменшити ризики захворіти серцево-судинними хворобами, діабетом другого типу і деякими видами раку», - пише Супрун.

Також не варто забувати про фізичну активність.

Доведено, що тривале сидіння уповільнює обмін речовин. Це впливає на здатність організму регулювати рівень цукру в крові. Крім того, малорухливий спосіб життя негативно впливає на тиск і послаблює м'язи і кістки. Водночас, помірна фізична активність зменшить ризик появи надмірної ваги і розвиток серйозних хвороб внутрішніх органів.

Крім цього, варто відмовитися від вживання алкоголю і куріння. Згідно з даними, люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легенів або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять.

Четверте правило - потрібно вакцинуватися. За словами Супрун, щеплення допоможуть уберегтися від інфекційних хвороб, якщо немає до них імунітету. У ВООЗ зазначають, що вакцинація запобігає 2-3 млн смертей щорічно. Більш того, ще 1,5 млн смертей можна було б уникнути, якщо поліпшити охоплення вакцинацією.

Також не варто забувати про профілактичні огляди. За статистикою, 80% смертей в Україні викликають захворювання з пізнім початком лікування, зокрема, рак, діабет і серцево-судинні хвороби. Регулярні огляди у лікаря - один із способів захистити себе і свою сім'ю.

Шосте правило - визначитеся з вибором сімейного лікаря. Понад 27 млн українців вже вибрали своїх лікарів. Сімейний лікар - це гарантія кваліфікованої консультації щодо більшості питань, які стосуються здоров'я.

Раніше Супрун зруйнувала міф, що правильно харчуватися - це дуже дорого.