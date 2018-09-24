Супрун закликала хворих вимагати у лікарнях безплатні ліки, які уряд «закуповує на мільярди»



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«Загалом за кошти держбюджету закуповуються близько 500 препаратів та більш як 700 медичних виробів», - підкреслила очільниця МОЗ

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, які ліки українці можуть вимагати безплатно у лікарнях.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Уряд закуповує ліки на мільярди гривень з коштів платників податків. Це медикаменти, медичних вироби, вакцини та сироватки, які українці можуть отримувати безоплатно. Загалом за кошти державного бюджету закуповуються близько 500 препаратів та більш як 700 медичних виробів за 40 напрямами державної програми», - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що багато з них - «ліки проти тяжких хвороб, лікування яких коштує дуже дорого, та пацієнти часто не можуть оплатити його самостійно».

«Цього року Україна вперше виходить на забезпечення 100% запитів лікарень за 12 напрямами, серед яких медикаменти при гемофілії у дітей та дорослих, медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження та дітей з іншими орфанними захворюваннями, донорство крові, дитячий церебральний параліч, тести на ВІЛ, ліки для трансплантації. Це вдалося, тому що ми закуповуємо ліки через міжнародні організації UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, UNICEF Ukraine, Crown Agents in Ukraine. Це незалежні організації, які працюють за прозорими та чесними правилами й не дають можливість шахраям наживатися на продажі препаратів за завищеними цінами», - повідомила очільниця МОЗ.

Вона надала перелік ліків, які повинні бути у лікарнях для хворих, які лікуються на стаціонарі:

- це ліки проти важких захворювань, що потребують тривалого та/або дороговартісного лікування - онкології у дітей та дорослих, туберкульозу, вірусних гепатитів В та С, ВІЛ/СНІДу тощо.

- для лікування рідкісних захворювань: гемофілії типу А або В або хвороби Віллебранда, бульозного епідермолізу, ювенільного ревматоїдного артриту, легеневої артеріальної гіпертензії, імунодефіцитних станів тощо.

Супрун додала, що дізнатися про наявність потрібних ліків можна кількома способами:

На офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь

Регіональні департаменти та управління охорони здоров’я на своїх сайтах повинні розміщувати інформацію про закуплені державним коштом лікарські засоби та медичні вироби, їх розподіл у медичні заклади у конкретному регіоні.

На інформаційних стендах в закладах охорони здоров’я

Комунальні та державні медичні заклади мають щотижня оновлювати перелік лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів на інформаційних стендах.

На онлайн-платформах

- «Є ліки» (https://eliky.in.ua/)

- «Liky UA» (https://liky.ua/#)

- Перелік сайтів, де можна переглянути залишки ліків відповідно до регіону.

«Якщо призначені вам ліки є у програмі, але в лікарні немає інформації про них:

- напишіть запит про доступ до публічної інформації на ім'я головного лікаря щодо наявності певного медичного препарату;

- звертайтесь до обласних управлінь охорони здоров’я», - повідомила очільниця МОЗ.

«Ніхто не має права вимагати від вас гроші за ці ліки повторно - ми вже за них заплатили своїми податками», - підкреслила Супрун.