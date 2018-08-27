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    Світ прощається із сенатором Маккейном, Кремль мовчить

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    Світ прощається із сенатором Маккейном, Кремль мовчить

    Поховають Маккейна на військовому кладовищі в Аризоні

    Американського сенатора Джона Маккейна поховають з особливими військовими почестями. Політика, що помер від раку на 82-му році життя, вшановують по всьому світу, а от давній суперник Дональд Трамп відмовився називати соратника по партії героєм.

    Про це повідомляє ТСН.

    Десятки американців збираються під похоронним будинком у штаті Аризона, куди привезуть тіло Маккейна, аби віддати йому шану. «Він воював за Америку, і він воював за нас, людей», - кажуть вони.

    «Буду чесною, я демократка, але я його люблю. Він завжди піклувався, завжди дослуховувався до нас, і я його поважаю», - пояснила одна із прихильниць сенатора.

    Співчуття родині Маккейна висловили лідери Франції, Австралії, Ізраїлю та інших країн. Героя війни, який п’ять років провів у в'єтнамському полоні і зазнав тортур, вшановують також у В'єтнамі, де до пам'ятника американським солдатам кладуть квіти.

    Приносять квіти під американське посольство і українці. Сенатор Маккейн був відомим другом України, одним з перших західних політиків наважився вийти на Майдан у грудні 2013-го, а згодом відстоював надання Америкою зброї нашій державі і підтримував солдатів на Донбасі.

    У Кремлі, політику якого сенатор піддавав нищівній критиці, смерть Маккейна поки не коментують.

    Тоді, як інша жертва критики Маккейна та його колишній суперник на виборах, американський президент Трамп, обмежився лише коротким співчуттям у соцмережах. За даними американських ЗМІ, глава Білого дому навіть заборонив своїй адміністрації робити офіційну заяву через смерть сенатора, бо там його називали героєм війни.

    Поховають Маккейна на військовому кладовищі в Аризоні. Доти труна з тілом сенатора стоятиме у ротонді вашингтонського Капітолію – в самому серці американського парламенту. Така посмертна честь випадала досі лише 12 американським сенаторам.

    Церемонія поховання відбудеться цієї неділі, прощальні слова скажуть Барак Обама та Джордж Буш-молодший. При цьому Дональда Трампа, як захотів Маккейн, на похорон не запросили.

    Нагадаємо, Маккейн помер 25 серпня від раку мозку. Йому був 81 рік.

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