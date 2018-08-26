Помер американський сенатор Джон Маккейн



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Джон Маккейн

Маккейн помер в оточенні своєї родини

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву його офісу.

Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

«Сенатор Джон Сідні Маккейн III помер в 4:28 вечора. 25 серпня 2018 року. З сенатором, коли він пішов, були його дружина Сінді і сім'я. До смерті він служив Сполученим Штатам Америки сумлінно протягом шістдесяти років», - йдеться в заяві сім'ї.

Президент США висловив «глибоку повагу» і підтримку сім'ї Маккейна. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

24 серпня повідомлялося, що друг України сенатор Маккейн припиняє лікування раку.

Як відомо, сенатор Джон Маккейн у середині липня минулого року переніс операцію в лікарні в його домашньому штаті Арізона. Після хірургічного втручання законодавець відчував себе добре і мав намір повернутися до роботи в Вашингтон як можна швидше.

Після видалення тромбу над лівим оком у Маккейна діагностували агресивну форму раку головного мозку.

Наприкінці липня сенатора Джона Маккейна вітали оваціями після його повернення у Сенат США після виявлення раку мозку.

У серпні 2017 року Маккейн заявляв, що лікування пухлини мозку проходить успішно.

Президент США Дональд Трамп назвав Маккейна «героєм» після новини про його повернення на роботу.

Цьогоріч сенатор-республіканець заявив, що його нинішній строк роботи в Конгресі США буде останнім у політичній кар’єрі.

У середині квітня сенатор США від Республіканської партії Джон Маккейн переніс операцію на кишечнику.

Раніше Маккейн розповів, що лікарі дали йому «дуже поганий прогноз».

У травні цього року газета The New York Times повідомляла, що Трампа не запросять на похорон в разі смерті Маккейна.