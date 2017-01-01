Святослав Вакарчук заспівав у Стенфордському університеті: як це було

Святослав Вакарчук виконав частину власних україномовних пісень

Святослав Вакарчук, соліст гурту «Океан Ельзи», дав невеличкий концерт у стінах Стенфордського університету в Каліфорнії. Співак перебуває у Стенфорді в ролі дослідника, разом із трьома іншими українцями, які там навчаються в рамках стипендіальної програми для нових українських лідерів (Ukrainian Emerging Leaders Program). Вакарчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вакарчук дав невеличкий концерт

Святослав Вакарчук виконав частину власних україномовних пісень

Святослав Вакарчук, соліст гурту «Океан Ельзи», дав невеличкий концерт у стінах Стенфордського університету в Каліфорнії. Співак перебуває у Стенфорді в ролі дослідника, разом із трьома іншими українцями, які там навчаються в рамках стипендіальної програми для нових українських лідерів (Ukrainian Emerging Leaders Program). Вакарчук також є одним зі спонсорів програми, якій і був присвячений захід.

У рамках програми при Центрі демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету (CDDRL) українці отримали унікальну можливість провести академічний рік у Стенфордському університеті, поглиблюючи знання та працюючи над власними проектами з демократизації України.

Перед концертом відбулася дискусія, в якій взяли участь експерти з української політики Валерій Чалий, посол України в США, Олена Кошарна, засновник і головний виконавчий директор інвестиційної компанії Horizon Capital, та Майкл Макфол, директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споґлі та колишній посол США в Росії (2012-2014). Модерував дискусію Френсіс Фукуяма.

Святослав Вакарчук виконав частину власних україномовних пісень, а також деякі народні, і доповнив виступ відомими джазовими композиціями англійською мовою. Йому акомпанував піаніст Фіма Чупахін.

Джерело: Голос Америки