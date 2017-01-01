Соціолог розповів, як до президентських рейтингів потрапив Вакарчук

Гендиректор КМІС прогнозує також появу у «передвиборчих списках» і Володимира Зеленського

Соціологи, які включили до рейтингів Святослава Вакарчука, на думку Володимира Паніотто, генерального директора Київського міжнародного інституту соціології, хочуть перевірити певні гіпотези. Таку думку Паніотто висловив у інтерв’ю «Главкому». У соціолога є дві версії, чому Вакарчук опинився у списках для дослідження.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Святослав Вакарчук

Гендиректор КМІС прогнозує також появу у «передвиборчих списках» і Володимира Зеленського

Соціологи, які включили до рейтингів Святослава Вакарчука, на думку Володимира Паніотто, генерального директора Київського міжнародного інституту соціології, хочуть перевірити певні гіпотези. Таку думку Паніотто висловив у інтерв’ю «Главкому».

У соціолога є дві версії, чому Вакарчук опинився у списках для дослідження. «Або якісь політичні сили хочуть залучити цю людину до себе, перевіряють її можливості, або вони бояться його як конкурента і гадають, що противник може залучити цю людину до себе», — говорить Паніотто.

На думку гендиректора КМІС, є вірогідність того, що Володимира Зеленського соціологи також включать у свої списки (головним чином — завдяки ролі президента в серіалі «Слуга народу»). «Не виключаю, що це може статися під час наступного дослідження», — зазначив Паніотто.

Нагадаємо, що у період з 28 жовтня до 14 листопада експерти соціологічних агенцій «Соціс», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), «Рейтинг» та «Центру Разумкова» провели масштабне дослідження серед 20 тисяч українців, в результаті чого отримали такі дані: якби політичні вибори відбулися найближчими вихідними, Петро Порошенко залучився би підтримкою 16.1% громадян, Юлія Тимошенко – 14.4%, а Святослав Вакарчук – 12.1%.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Соціолог Володимир Паніотто: Є відносно чесні способи маніпуляцій з політичними рейтингами