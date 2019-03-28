Swedbank відправив у відставку президента через схему з участю Януковича



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Компанію, яка використовувала рахунок у Swedbank, щоб нібито приховувати хабарі Януковича

Рада директорів Swedbank ухвалила 28 березня рішення звільнити президента банку Бірґіт Боннесен після повідомлень у засобах інформації про схеми відмивання грошей, насамперед пов’язані з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.

Про це повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP («Проект з викриття організованої злочинності та корупції»).

«SVT (телебачення Швеції – ред.) та його партнери в країнах Балтії розповіли про компанію, яка використовувала рахунок у Swedbank, щоб нібито приховувати хабарі колишнього президента України Віктора Януковича. Через кілька днів телекомпанія показала, що ця компанія, Vega Holding, також здійснила платежі компанії Inlord Sales LLP, британській компанії, про яку згадувалося у справі Пола Манафорта (засудженого у США колишнього керівника виборчого штабу президента Дональда Трампа – ред.)», – ідеться в повідомленні.

Цього місяця суд у США ухвалив другий вирок колишньому керівнику виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту. Його визнали винним у змові проти США і незаконному лобіюванні інтересів колишнього президента України Віктора Януковича.

69-річний Манафорт визнав свою провину в тому, що не зареєстрував, згідно з вимогами закону, свою лобістську діяльність у США на користь політичних сил в Україні. Але прокурори звинуватили Манафорта також і в тому, що він приховав від американської податкової служби багатомільйонні надходження за діяльність в Україні.