Таліби в Афганістані взяли в заручники понад сотню людей



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Бойовики ісламістського угруповання Талібан

Бойовики шукали працівників державних органів або силових відомств

Учасники угруповання «Талібан» зупинили три автобуси на дорозі біля району Хан-Абад на півночі Афганістану та захопили пасажирів у заручники. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Голова ради провінції Кундуз Мухаммад Юсуф Аюбі припускає, що таліби шукали працівників державних органів або силових відомств.



За даними місцевої поліції, пасажири були з провінцій Бадахшан і Тахар, вони прямували до столиці Кабулу. Представники влади вважають, що в заручниках «Талібану» опинилися понад 100 людей, серед них жінки та діти.



Таліби наразі не висували умов звільнення заручників. Зазначається, що територія, де сталося викрадення, знаходиться під їхнім контролем.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані оголосив «умовне» припинення вогню з «Талібаном» для відзначення свята Ід аль-Адха, через кілька годин після того, як повстанці заявили, що вони захопили районний центр у північній провінції Фар’яб.