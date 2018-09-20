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    Тарифи на електроенергію можуть підвищити до липня 2019 року

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    Тарифи на електроенергію можуть підвищити до липня 2019 року

    У НКРЕКП заявили, що ринок електроенергії вимагає підвищення тарифів для населення

    На сьогодні тариф для населення покриває лише 50% вартості електроенергії. Це питання потрібно вирішити до 1 липня 2019 року шляхом підвищення тарифів на електроенергію для населення вдвічі. Про це заявив член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Коваленко, повідомляє Укрінформ.

    «Болючим питанням нового ринку електроенергії є перехресне субсидування. На сьогодні 50% вартості електричної енергії відшкодовується споживачами. Це дуже низький рівень. На мій погляд, це питання може бути вирішене тільки одним шляхом: одночасне прийняття рішення про підвищення тарифу для населення і введення дієвої системи субсидій для незахищених верств населення», - сказав Коваленко.

    На його думку, це питання є складним для всієї країни, проте необхідним для впровадження нового ринку.

    На виконання зобов'язань України за Третім енергетичним пакетом ЄС у квітні 2017 року парламентаріями був прийнятий закон «Про ринок електричної енергії». Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що містить декілька сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. У реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

    Раніше НКРЕКП спростувала заяву нардепа Лещенка про ріст цін на електроенергію з 1 жовтня.

     

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