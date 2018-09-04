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    Тарифи на воду зростуть у деяких регіонах на понад 12%

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    Тарифи на воду зростуть у деяких регіонах на понад 12%

    НКРЕКП підвищила тарифи на воду

    Сьогодні НКРЕКП змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для низки водоканалів по всій країні. У середньому тарифи зростуть на понад 12% (без ПДВ). Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 4 вересня.

    Зокрема, Комісія прийняла постанову «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік.

    Документ пропонує встановити:

    • тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіатам НКРЕКП, які реалізують воду іншим підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (тобто оптові тарифи), за 1 куб. м:
    _1_01

    • тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для всіх інших споживачів, наступним ліцензіатам, за 1 куб. м (без ПДВ):
    _2_02

    Середнє зростання тарифів зазначених підприємств планується на рівні 12,2% з централізованого водопостачання та 12,5% з централізованого водовідведення.

    Також Комісія прийняла постанову «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

    Документом пропонується встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) таким ліцензіатам НКРЕКП за 1 куб. м (без ПДВ):

    _41

    Середнє зростання тарифів зазначених підприємств планується на рівні 12,6% з централізованого постачання холодної води та 12,7% з водовідведення.

    Постанови набируть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

     

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