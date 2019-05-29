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    Тайський суп Том Ям хочуть внести у список спадщини ЮНЕСКО

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    Тайський суп Том Ям хочуть внести у список спадщини ЮНЕСКО

    Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає «варений салат з креветками»

    Уряд Таїланду має намір подати в ЮНЕСКО заявку на внесення тайського супу Том Ям з креветками (Tomyam Kung) до списку світової матеріальної культурної спадщини.

    Про це повідомляє в середу газета Bangkok Post.

    Зазначається, що за результатами засідання комітету із захисту культурної спадщини міністерства культури країни, документи в ЮНЕСКО повинні підготувати і подати до 31 березня 2020 року.

    Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає «варений салат з креветками». Складається з бульйону, овочів і набору трав і спецій, і може готуватися з куркою (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) або сумішшю морепродуктів (Том Ям Тхалі).

    Раніше повідомлялося, що тернопільську систему печер, зокрема - найбільшу у світі гіпсову печеру «Оптимістична» пропонують внести до об'єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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