Тайський суп Том Ям хочуть внести у список спадщини ЮНЕСКО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає «варений салат з креветками»

Уряд Таїланду має намір подати в ЮНЕСКО заявку на внесення тайського супу Том Ям з креветками (Tomyam Kung) до списку світової матеріальної культурної спадщини.

Про це повідомляє в середу газета Bangkok Post.

Зазначається, що за результатами засідання комітету із захисту культурної спадщини міністерства культури країни, документи в ЮНЕСКО повинні підготувати і подати до 31 березня 2020 року.

Том Ям (Tomyam Kung) - гострий тайський суп, буквально означає «варений салат з креветками». Складається з бульйону, овочів і набору трав і спецій, і може готуватися з куркою (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) або сумішшю морепродуктів (Том Ям Тхалі).

Раніше повідомлялося, що тернопільську систему печер, зокрема - найбільшу у світі гіпсову печеру «Оптимістична» пропонують внести до об'єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Інтерфакс-Україна