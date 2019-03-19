Тернопільську систему печер хочуть внести до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО



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Найбільшу у світі гіпсову печеру «Оптимістична» хочуть внести до об'єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО

Подібної системи печер більше немає на європейському континенті

Тернопільську систему печер, зокрема - найбільшу у світі гіпсову печеру «Оптимістична» пропонують внести до об'єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, передає УНН.

«Тернопільщина відома всьому світу своїми унікальними природними об'єктами. Подібної системи печер більше немає на європейському континенті. Схожі печери є тільки на території Сполучених Штатів Америки. Думаю, нікого не треба переконувати, що такі об'єкти природи насправді належать не одній країні, а є природним багатством людства, тому ми ініціювали занесення тернопільських печер до об'єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО», - повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Зокрема, пропонується внесення до цього списку печери «Оптимістична», довжина розвіданих ходів якої сягає 214 км. Раніше іі було включено до Книги рекордів Гіннеса як найбільшу в світі гіпсову печеру і як другу за загальною довжиною печерних ходів у світі. «Оптимістична» поступається лише печерній системі Мамонтова-Флінт-Рідж у США.

У Мінприроди зазначили, що вже проведено попередні консультації з Інститутом геологічних наук України, а також до цього процесу залучено Тернопільську ОДА.

«Вже відбулася підготовча нарада на рівні обласної влади та спелеологів, є домовленості про створення робочої групи, яка формуватиме пропозиції для занесення цієї унікальної мережі печер до попереднього списку об'єктів ЮНЕСКО як це передбачено процедурою», - пояснив Семерак.

За даними Міністерства, загалом система печер Тернопільщини налічує більше сотні. Серед них: Озерна (Блакитні озера) – 83 кілометри 400 метрів, Млинки – 14 кілометрів 330 метрів, Вертеба – 7 кілометрів 820 метрів і багато інших, розташованих неподалік від сіл Кривче, Коралівка, Шупарка, Городок, Сковятин, Угрінь, Улашківці, Кудринці, Сапогов, Збручанське, Міжгір'я. Більшість цих печер мають статус пам’яток природи загальнодержавного або місцевого значення і входять до складу національного природного парку «Дністровський каньйон».

Крім того, до Списку ЮНЕСКО хочуть внести два українські культурні комплекси: культурний комплекс «Перекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля» та Античну Тіру – «Білгород-Дністровську (Акерманську) фортеця, від Елади до України».