Телеканал Симоненка хоче засудити Ольгу Герасим'юк, яка сказала, що «журналісти батрачать на лідера КПУ»



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9 травня 2016 року Петро Симоненко назвав українську владу «неонацистами»

Першого заступника голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення хочуть змусити спростувати інформацію

Подільський районний суд Києва призначив судову лінгвістичну експертизу в справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Гамма-Консалтинг» (телеканал «Гамма») і виконавчого директора Лариси Буги до першого заступника голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Герасим’юк.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 14 вересня.

Позивачі просять експертів надати оцінку словам пані Герасим’юк, озвучених 9 червня 2016 року на засіданні Нацради:

«...Що стосується пані директора (Лариси Буги - «Главком»). Ви сказали, що ви не будете нічого казати, тому що дорожите колективом і роботою. Так от я хочу вам що сказати... Ви фактично батрачите. Не працює ваш колектив, у вільній демократичній країні у вільному ЗМІ, а ви батрачите на цього сина Андрія Симоненка і особисто на лідера колишньої Комуністичної партії. Ви не смієте пискнути проти нього жодного слова...».

«...Якщо журналіст не здатен на це, він не може опиратися патронові, він мусить змінити професію. Я би на вашому місці не дорожила таким робочим місцем, тому ще це не журналістика, ви батрачите у колишнього лідера колишньої партії».

ТОВ «Гамма-Консалтинг» разом із Ларисою Бугою хочуть з’ясувати, чи ці висловлювання містять негативну оцінку діяльності телеканалу, а також чи принижують честь, гідність та ділову репутацію.

З цього приводу суд доручив розібратися експертам Київського науково-дослідчого інституту судових експертизи Міністерства юстиції.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками «Гамма-Консалтинг» виступають сини лідера Компартії Андрій та Костянтин Симоненки, а також їхні фірми «Страхова компанія» «Гамма» і «Науково-комерційна фірма «Контур».

Директором записаний Андрій Симоненко.

У червні 2016 році Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила телеканал «Гамма» ліцензії на цифрове мовлення. Підставою для відмови стала наявність у каналу двох попереджень за цією ліцензією. Перше попередження Нацрада виписала 5 листопада 2015 року за недотримання програмної концепції. Друге – 9 червня 2016 року за трансляцію виступів Петра Симоненка, у яких є розпалювання ворожнечі, приниження честі та гідності українського народу, заперечення або виправдання злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму тощо. З приводу цих виступів Симоненка Нацрада ще й звернулася до правоохоронних органів.