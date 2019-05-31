Теракт на Філіппінах: від вибуху міни загинули 11 людей



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Солдати відкрили вогонь по бойовиках ННА, котрі намагалися залишити місце інциденту, і поранили трьох із них

На філіппінському острові Мінданао внаслідок детонації міни загинули 11 осіб, в тому числі семеро військовослужбовців.

Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на Збройні сили Філіппін.

Вибух стався в провінції Букіднон на півдні країни.

Армійські джерела поклали на бойовиків Нової народної армії (ННА) відповідальність за встановлення мін на шляху проходження конвою, в який входили військовослужбовці, активісти неурядової організації та прибулі на Філіппіни представники корінних народів з Індонезії, Малайзії, М’янми та В’єтнаму.

Додається, що серед представників корінних народів, що відвідували в рамках неурядової акції плем’я хігаонон, яке проживає в провінції Букіднон, ніхто не постраждав.

Військові регіону повідомили, що солдати відкрили вогонь по бойовиках ННА, котрі намагалися залишити місце інциденту, і поранили трьох із них.

Зазначається, що бойовики цієї організації скоюють збройні напади на філіппінських військовослужбовців з 2017 року, коли адміністрація президента Родріго Дутерте відмовилася від переговорів з ННА.

Джерело: УНН