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    Теракт на Філіппінах: від вибуху міни загинули 11 людей

    • Розсилка
    Теракт на Філіппінах: від вибуху міни загинули 11 людей

    Солдати відкрили вогонь по бойовиках ННА, котрі намагалися залишити місце інциденту, і поранили трьох із них

    На філіппінському острові Мінданао внаслідок детонації міни загинули 11 осіб, в тому числі семеро військовослужбовців.

    Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на Збройні сили Філіппін.

    Вибух стався в провінції Букіднон на півдні країни.

    Армійські джерела поклали на бойовиків Нової народної армії (ННА) відповідальність за встановлення мін на шляху проходження конвою, в який входили військовослужбовці, активісти неурядової організації та прибулі на Філіппіни представники корінних народів з Індонезії, Малайзії, М’янми та В’єтнаму.

    Додається, що серед представників корінних народів, що відвідували в рамках неурядової акції плем’я хігаонон, яке проживає в провінції Букіднон, ніхто не постраждав.

    Військові регіону повідомили, що солдати відкрили вогонь по бойовиках ННА, котрі намагалися залишити місце інциденту, і поранили трьох із них.

    Зазначається, що бойовики цієї організації скоюють збройні напади на філіппінських військовослужбовців з 2017 року, коли адміністрація президента Родріго Дутерте відмовилася від переговорів з ННА.

    Джерело: УНН

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