Теракт у столиці Сомалі: 25 загиблих
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Розсилка
Сомалі потерпає від беззаконня й насильства з 1991 року
У сомалійській столиці Могадішо унаслідок підриву смертника в автомобілі загинули щонайменше 25 людей.
Про це повідомляє Herald Mail Media.
«Щонайменше 25 людей загинуло внаслідок потужного вибуху у столиці Сомалі Могадішо в четвер», - йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюється, що серед загиблих також були поліцейські.
Правоохоронці повідомили, що кількість жертв може зрости.
Як зазначається, увечері в четвер біля готелю, який часто відвідують урядовці, вибухнув замінований автомобіль. За годину після першого вибуху пролунав другий.
Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики з угруповання Аль-Шабааб.
На думку поліції, в районі теракту можуть бути й інші заміновані автомобілі, а також бойовики.
Як відомо, Сомалі потерпає від беззаконня й насильства з 1991 року. Ісламісти із угруповання Аль-Шабааб воюють проти підтримуваного Заходом уряду, який охороняють миротворці Африканського союзу.
Нагадаємо, що 5 лютого у столиці Сомалі Могадішо у результаті потужного вибуху загинули 11 людей.
Внаслідок вибухів в столиці Сомалі, які сталися 9 листопада 2018 року, загинули 39 людей. Тоді двоє смертників підірвали себе в автомобілях поблизу готелю «Сахафі».