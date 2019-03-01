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    Теракт у столиці Сомалі: 25 загиблих

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    Потужний вибух стався у столиці&nbsp;Сомалі&nbsp;Могадішо ввечері 28 лютого&nbsp; - Теракт у столиці Сомалі: 25 загиблих
    Потужний вибух стався у столиці Сомалі Могадішо ввечері 28 лютого 

    Сомалі потерпає від беззаконня й насильства з 1991 року

    У сомалійській столиці Могадішо унаслідок підриву смертника в автомобілі загинули щонайменше 25 людей.

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    Про це повідомляє Herald Mail Media.

    «Щонайменше 25 людей загинуло внаслідок потужного вибуху у столиці Сомалі Могадішо в четвер», - йдеться у повідомленні.

    При цьому уточнюється, що серед загиблих також були поліцейські.

    Правоохоронці повідомили, що кількість жертв може зрости.

    Як зазначається, увечері в четвер біля готелю, який часто відвідують урядовці, вибухнув замінований автомобіль. За годину після першого вибуху пролунав другий.

    Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики з угруповання Аль-Шабааб.

    На думку поліції, в районі теракту можуть бути й інші заміновані автомобілі, а також бойовики.

    Як відомо, Сомалі потерпає від беззаконня й насильства з 1991 року. Ісламісти із угруповання Аль-Шабааб воюють проти підтримуваного Заходом уряду, який охороняють миротворці Африканського союзу.

    Нагадаємо, що 5 лютого у столиці Сомалі Могадішо у результаті потужного вибуху загинули 11 людей.

    Внаслідок вибухів в столиці Сомалі, які сталися 9 листопада 2018 року, загинули 39 людей. Тоді двоє смертників підірвали себе в автомобілях поблизу готелю «Сахафі».

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