Тереза Мей хоче посилити права британських робітників



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Глава ряду Великої Британії Тереза Мей

Прем’єр-міністр намагається отримати підтримку лейбористів щодо угоди по виходу із ЄС

Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей має намір виступити із низкою пропозицій з питань захисту прав робітників, включно із зняттям обмежень на роботу профспілок. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Мова також йде про можливість схвалення норм ЄС з питань захисту прав робітників в майбутньому. Тим самим Тереза Мей знову намагатиметься заручитися підтримкою Лейбористської партії щодо виходу із ЄС. В цьому її підтримують такі лейбористи як Каролін Флінт, Джон Манн, Гарет Снелл.

На сьогодні відкритим залишається питання, чи дані пропозиції будуть сформовані як окремий законопроект, або чи будуть вони частиною угоди про вихід із ЄС.

Окремі лейбористи сумніваються, що новими пропозиціями Терезі Мей вдасться залучитися додатковою підтримкою серед головної опозиційної партії Великої Британії у питанні схвалення угоди про вихід із ЄС. Очікується що новий пакет пропозицій стосовно прав робітників буде представлений напередодні голосування 12 березня в Палаті громад.

Окрім того уряд має намір створити фонд щодо виходу із ЄС в розмірі 1,6 млрд фунтів стерлінгів, який піде на допомогу розвитку підприємництва в невеликих містах і прибережних районах.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей готова відмовитися від Brexit без угоди.