Тереза Мей може піти у відставку вже влітку



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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Прем'єр Британії раніше натякала на свою відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може покинути свій пост влітку 2019 року. Про це повідомляє The Sun.

Таку інформацію виданню передали два джерела з уряду, очолюваного прем'єром Терезою Мей. Вони відзначили, що міністр зовнішньої торгівлі Ліем Фокс говорив, як Мей йому особисто натякала на свою відставку.

«Ліем впевнений, що вона піде (з посади, - ред.) цього літа. За його словами, все що прем'єр-міністр говорила йому, натякає на це», - сказав один із доповідачів.

Інший співрозмовник стверджує, що в Консервативній партії британського парламенту хочуть, щоб Мей завершила вихід Британії з Евросоза (Brexit).

Нагадаємо, що напередодні Тереза Мей відхилила пропозиції Джеремі Корбіна щодо виходу Британії із ЄС. Мей обіцяє представити нову угоду щодо виходу із ЄС якомога раніше. Проте, якщо відповідний законопроект не буде внесений на розгляд Палати громад до 27 лютого 2019 року, це дасть можливість законодавцям вносити нові поправки. В тому числі мова йде про можливість виключення виходу Великої Британії із ЄС без угоди.