Тероборона Василькова захопила сучасну військову техніку рашистів

Тепер БМД-4 служитиме на користь Збройних сил України

Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4. Про це повідомив командир підрозділу територіальної оборони «Щит Василькова» Андрій Мельник.

«Сьогодні, нами було передано бойову машину «БМД 4», яка після перевірки і необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій. Адже, незважаючи на перемогу по всій Київській області, наші хлопці у Харкові, Сумах, Херсоні, Маріуполі потребують допомоги та постійного підкріплення! Хто б міг подумати, що спонсором наших Збройних Сил стане росія», – наголосив військовий.

Довідково. БМД-4 (Бойова Машина Десанту-4) – російська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою.