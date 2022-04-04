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    Тероборона Василькова захопила сучасну військову техніку рашистів

    Тероборона Василькова захопила сучасну військову техніку рашистів
    фото з соцмереж

    Тепер БМД-4 служитиме на користь Збройних сил України

    Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4. Про це повідомив командир підрозділу територіальної оборони «Щит Василькова» Андрій Мельник.

    «Сьогодні, нами було передано бойову машину «БМД 4», яка після перевірки і необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій. Адже, незважаючи на перемогу по всій Київській області, наші хлопці у Харкові, Сумах, Херсоні, Маріуполі потребують допомоги та постійного підкріплення! Хто б міг подумати, що спонсором наших Збройних Сил стане росія», – наголосив військовий.

    Довідково. БМД-4 (Бойова Машина Десанту-4) – російська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Тероборона Василькова захопила сучасну військову техніку рашистів