Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»

Рашисти маскували колодами свої танки і автомобілі

Українські воїни розбили колону російської армії на ічнянському напрямку Чернігівської області.Про це інформує Оперативне командування «Північ».

«Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота. Все буде Україна», – сказано в офіційному повідомленні.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.

В Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.