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    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»

    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»
    фото: оперативне командування «Північ».

    Рашисти маскували колодами свої танки і автомобілі

    Українські воїни розбили колону російської армії на ічнянському напрямку Чернігівської області.Про це інформує Оперативне командування «Північ».

    «Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота. Все буде Україна», – сказано в офіційному повідомленні.

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    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»
    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»
    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»
    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»
    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»

    Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.

    В Україні триває 40-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Випалені куски металу. Військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу»