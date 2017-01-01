Терористи атакували цивільне населенні у Нігерії, загинуло 12 людей
- Сьогодні, 17:24
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Вибухи пролунали у той момент, коли співробітники гуманітарної організації займалися розподілом продовольчої допомоги людям
Через атаку терористів-смертників на ринку в місті Біу в штаті Борно на північному сході Нігерії загинули щонайменше 12 людей
Про це з посиланням на представників місцевої влади повідомляє Reuters.
Серед жертв нападу - 8 чоловіків та 4 жінки. Вибухи пролунали у той момент, коли співробітники гуманітарної організації займалися розподілом продовольчої допомоги людям, постраждалим від дій ісламістського радикального угруповання «Боко Харам».
Місто Біу розташоване в 185 км на південь від Майдугурі - адміністративного центру штату Борно, де терористи регулярно влаштовують напади на цивільних осіб та представників силових структур.
Терористична організація «Боко Харам» (в перекладі з мови хауса: «Західна освіта - це гріх») - радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. В квітні 2015 року «Боко Харам» було перейменовано на «Західноафриканську провінцію Ісламської держави».
«Боко Харам» виступає за створення ісламського халіфату й запровадження норм ісламського релігійного права (шаріату) на всій території Нігерії. Також ця організація насильницьким чином перешкоджає поширенню західної освіти, демократії, принципу поділу влади, а також проти західного одягу, розваг й усіх інших елементів «чужинської» культури.
У травні 2017 року нігерійські Військово-повітряні сили (ВПС) нанесли авіаудар по терористах «Боко Харам». Їхній ватажок Абубакар Шекау отримав поранення, декілька лідерів тоді було вбито.