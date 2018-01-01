Терористи заборонили держслужбовцям їздити в Україну

В ОБСЕ висловили занепокоєння

Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР»заборонили виїзд державним службовцям на територію України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook. «Черговим цинічним актом обмеження прав і свобод громадян України, які перебувають на території тимчасово захоплених окремих районів Донецької та Луганської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В ОБСЕ висловили занепокоєння

Бойовики терористичних організацій «Л-ДНР»заборонили виїзд державним службовцям на територію України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у соцмережі Facebook.

«Черговим цинічним актом обмеження прав і свобод громадян України, які перебувають на території тимчасово захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей, стала заборона виїзду так званих державних службовців та збільшення заборонених зон навколо об'єктів, де переховуються артилерійські системи та інше важке озброєння противника», - зазначається в повідомленні.

У свою чергу, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів у інтерв'ю виданню DeutcheWelle, що спостережна місія збирається висвітлювати цю проблему.

«Ми взяли до уваги це оголошення, адже воно було в ЗМІ. Ми також говорили з цивільними, хто висловлював занепокоєння. Є непевність, як такі обмеження будуть реалізовувати. Ми це будемо моніторити і конкретні факти будемо публікувати. Свобода пересування вже є дуже ускладненою для цивільного населення», - заявив він.