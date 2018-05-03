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    Терористичне угруповання ETA заявило про повне припинення діяльності

    Жертвами ЕТА стали 850 осіб
    Баскське сепаратистське угруповання ETA в четвер заявило про повне припинення діяльності, яка тривала із кінця 1960-х років і була спрямована на отримання незалежності Країни Басків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Жертвами терактів і замахів ETA стали до 850 осіб. Лист із відповідним звернення був зачитаний в штаб-квартирі
    • Сьогодні, 17:29
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    Жертвами ЕТА стали 850 осіб

    Баскське сепаратистське угруповання ETA в четвер заявило про повне припинення діяльності, яка тривала із кінця 1960-х років і була спрямована на отримання незалежності Країни Басків. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Жертвами терактів і замахів ETA стали до 850 осіб. Лист із відповідним звернення був зачитаний в штаб-квартирі Групи вирішення конфліктів, яка базується в Женеві.

    ЕТА виправдовує своє рішення тим, що таким чином сприяє початку нової епохи. Лист датований 16 квітня 2018 року.

    Остаточно процес розпуску ЕТА буде завершений в п’ятницю на офіційній події в Франції. 

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