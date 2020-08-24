Терористка-смертниця влаштувала на Філіппінах два потужні вибухи



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Вибух пролунали опівдні

Близько десятка людей загинули, майже два десятки отримали поранення

На Філіппінах стався подвійний вибух, у результаті якого загинуло щонайменше 10 осіб. Крім того, повідомляється про мінімум 17 постраждалих, повідомляє Аl Jazeera.

«Щонайменше 10 осіб були вбиті в результаті двох вибухів, в тому числі одного, імовірно, здійсненого терористкою-смертницею, в місті Холо на півдні Філіппін», — пише видання.

Відзначається, що глава філіппінського Червоного Хреста Річард Гордон сказав, що вибух стався приблизно опівдні. «Гордон, який також є сенатором, сказав, що мотоцикл з саморобним вибуховим пристроєм вибухнув поруч з військовою вантажівкою. Офіс Червоного Хреста в Холо знаходиться недалеко від місця вибуху. У результаті першого вибуху загинули п’ять солдатів і четверо мирних жителів», - зазначає видання.

За повідомленнями ЗМІ, коли влада оточувала цей район, другий вибух, імовірно, здійснений терористкою-смертницею, вбив одну людину, повідомив генерал-лейтенант Корлето Вінлуан. Якщо це підтвердиться, це буде четвертий відомий теракт смертника в країні.