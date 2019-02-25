The Guardian: Brexit можуть відкласти до 2021 року



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У ЄС хотіли б відкласти Brexit до кінця 2020 року, коли закінчиться черговий семирічний бюджетний період Євросоюзу

ЗМІ повідомили про можливу відстрочку Brexit на два роки

У Євросоюзі розглядають можливість відтермінування виходу Великої Британії з об'єднання до 2021 року, повідомляє The Guardian з посиланням на європейських дипломатів.

Як стверджують джерела видання, до рішення про перенесення Brexit схиляються, зокрема, глава Європейської ради Дональд Туск та генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмайр.

Раніше деякі європейські дипломати стверджували, що проголосують за перенесення Brexit, якщо Британія попросить про це і висловить готовність внести зміни в плани щодо виходу з Євросоюзу. Без такого звернення рішення про відтермінування виходу з ЄС не буде.

Перенесення допоможе Британії вберегтися від «жорсткого» Brexit, який передбачає, що країна залишиться в загальному з ЄС митному союзі доти, доки сторони не досягнуть нової торговельної угоди. За цим сценарієм Північна Ірландія залишиться частиною внутрішнього європейського ринку, це дозволить уникнути встановлення жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією.

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей пообіцяла перенести голосування в парламенті щодо угоди з Євросоюзом про Brexit на 12 березня. Раніше було заплановано, що 26 лютого вона презентує депутатам результати своїх переговорів з Брюсселем, а 27 лютого відбудеться голосування за угоду.