The Independent: Путін через хворобу може скасувати президентську кампанію

Джерела, близькі до Кремля, повідомили, що існують сумніви в тому, що Путін почне свою четверту президентську кампанію

Вперше за роки президент РФ Володимир Путін скасував чимало публічних виступів через хворобу, що свідчить про серйозність погіршення стану здоров'я кремлівського лідера, передає The Independent. Джерела, близькі до Кремля, повідомили, що існують сумніви в тому, що Путін почне свою четверту президентську кампанію. Як пише видання, під час



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Володимир Путін хворіє

Джерела, близькі до Кремля, повідомили, що існують сумніви в тому, що Путін почне свою четверту президентську кампанію

Вперше за роки президент РФ Володимир Путін скасував чимало публічних виступів через хворобу, що свідчить про серйозність погіршення стану здоров'я кремлівського лідера, передає The Independent.

Джерела, близькі до Кремля, повідомили, що існують сумніви в тому, що Путін почне свою четверту президентську кампанію.

Як пише видання, під час останнього публічного виступу, президент показав очевидні ознаки хвороби - його голос був слабким, він постійно кашляв. Представники ЗМІ помітили, що Путіну було важко робити публічні промови, він часто робив помилки і не виглядав зосередженим.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться.

«Все нормально. Він продовжує працювати. Графік триває, але з урахуванням застуди. Голос президента ви самі чули. Зима, самі розумієте», – заявив він.

Згодом президент Росії Володимир Путін скасував найближчі публічні заходи.

За інформацією ЗМІ, причини можуть бути різними: як хвороба, так і ускладнення ситуації в Сирії.

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Джерело: УНН