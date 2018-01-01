У Кремлі заявили, що Путін хворий

Путін переніс робочу поїздку в Сочі через катастрофу в Підмосков’ї Ан-148, - заявив Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться, передає «РМА Новости». «Застудився, але продовжує працювати», — сказав Пєсков. [READ_MORE] Він наголосив, що «нездужання



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Володимир Путін

Путін переніс робочу поїздку в Сочі через катастрофу в Підмосков’ї Ан-148, - заявив Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін застуджений, але на робочому графіку президента це не позначиться, передає «РМА Новости».

«Застудився, але продовжує працювати», — сказав Пєсков.

Він наголосив, що «нездужання не позначилось на його графіку».

Крім того Пєсков зазначив, що Путін переніс робочу поїздку в Сочі через катастрофу в Підмосков’ї Ан-148 і «можливої необхідності координувати роботу комісії уряду».

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.