The New York Times дізналося про зустрічі Луценка з адвокатом Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Адвокат Трампа начебто обговорював з Луценком справу щодо компанії, в якій працював син Джо Байдена

Аадвокат Дональда Трампа Руді Джуліані обговорював з генпрокурором України Юрієм Луценком кримінальну справу проти газодобувної компанії Burisma Group, в якій працював син кандидата у президенти США Джо Байдена Хантер.

Про це повідомляє The New York Times.

«Пан Джуліані обговорив розслідування щодо Burisma та її зв'язок з Байденами», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє NYT, Джуліані мав кілька зустрічей з Луценком у Нью-Йорку цього року.

За словами співрозмовників, після цих зустрічей Луценко розповів знайомим, що під час однієї з розмови з Джуліані, останній зателефонував Трампу й поділився з ним отриманою від Луценка інформацією.

Джуліані відмовився коментувати таку телефонну розмову з Трампом, однак підтвердив, що розмовляв на тему розслідування проти Burisma з американським президентом.

Зазначається, що спроби команди Дональда Трампа привернути увагу до розслідування проти компанії Burisma, в якій раніше працював син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантер, можуть бути використані у передвиборчій гонці проти самого екс-віце-президента США Джо Байдена, який розглядається як найбільша загроза з боку Демократів.

Як відомо, газодобувна компанія Burisma Group, підконтрольна колишньому міністру екології України та бізнесменові Миколі Злочевському. Син Джо Байдена Хантер працював в цій компанії в раді директорів.

До слова, нещодавно генпрокурор визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому «список недоторканих» осіб, про що він заявляв раніше.

Джерело: Укрінформ