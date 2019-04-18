Луценко визнав, що посол США не давала йому «список недоторканних»



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Генеральний прокурор Юрій Луценко

За словами Луценка, після зустрічі з Йованович «емоції були не дуже хороші»

Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому «список недоторканих» осіб, про що він заявляв раніше.

Про це генпрокурор розповів в інтерв'ю виданню theБабель.

«Зустріч (з послом, - ред.) була в ГПУ, за цим столом у січні 2017 року. Вона проходила не один на один. Вона була не одна, і я був не один. Пані Йованович цікавила справа Віталія Касько. Справа в тому, що пан Касько прописав у службовій квартирі маму, яка ніколи не виїжджала зі Львова, – це були ознаки зловживання», – пригадав Луценко.

Тоді, за його словами, Йованович заявила, що Касько був видатним антикорупційним діячем, а «кримінальна справа дискредитувала антикорупціонерів».

«Я виклав деталі і пояснив, що не можу відкривати і закривати справи за своїм бажанням. Назвав ще низку так званих антикорупціонерів, що проходять по справах. Вона сказала, що це неприпустимо, мовляв, підірве довіру до антикорупційних активістів. Я узяв листочок, записав озвучені прізвища і кажу: «Диктуйте список недоторканних персон». Вона каже: «Ні, ви мене неправильно зрозуміли». Я кажу: «Ні, я вас правильно зрозумів; раніше такі списки писали на Банковій, а ви пропонуєте нові списки від Танкової» (колишня назва вулиці Сікорського, де знаходиться посольство США, ред). Зустріч закінчилася. Боюся, емоції були не дуже хороші», – сказав Луценко.

Раніше Луценко відмовився оприлюднити начебто переданий йому послом США список осіб, яких не потрібно переслідувати.

Нагадаємо, в середині минулого місяця генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському каналу Hill TV повідомив, що посол США в Україні передала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві (Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати, - сказав Луценко. - Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину».

У Держдепартаменті США повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація».