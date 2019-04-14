The Times назвала Солсбері найпривабливішим місцем для проживання у Великій Британії



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Відразу після інциденту зі Скрипалями міські магазини спорожніли, а турпотік знизився, однак зараз ситуація змінилася в кращу сторону

The Times підготувала рейтинг найкращих місць для проживання у Великій Британії в 2019 році. За оцінкою газети, найпривабливішим для життя став Солсбері.

Місто, де розташований готичний собор Діви Марії, «має видатну історію і пропонує першокласну освіту», проте в цьому році він був відзначений через «відродження духу колективізму», пише газета.

У березні минулого року, коли фахівці з хімічної зброї шукали в Солсбері сліди нервово-паралітичної речовини «Новачок», він навряд чи міг претендувати на цей титул, зазначає Times. «Тим не менше, місто прийшла в норму, отримавши високу оцінку за більшістю показників ... особливо щодо духу колективізму, який допоміг подолати шок, страх і розгубленість, що виникли після нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію», — йдеться в статті .

Як зазначає газета, відразу після інциденту зі Скрипалями міські магазини спорожніли, а турпотік знизився, однак зараз ситуація змінилася в кращу сторону. «Минулий рік нагадав нам про те, як сильно ми потребуємо один одного», — заявив настоятель собору Ніколас Попадопулос.

Газета також назвала найпривабливіші місця для проживання в регіонах країни. За версією Times, в Лондоні ним став район Собачий острів “завдяки увазі на річку, відмінному транспортному сполученню і відносно недорогих цін на нерухомість”. Крім того, відзначені міста Йорк на півночі Англії, Данді в Шотландії, Крікхауелл у Вельсі, Холівуд у Північній Ірландії і т.д.