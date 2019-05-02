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    The Washington Post рекомендувала туристам відвідати Львів

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    <p>Автор матеріалу The Washington Post, зокрема, рекомендує відвідати &laquo;серце&raquo; Львова - площу Ринок</p> - The Washington Post рекомендувала туристам відвідати Львів

    Автор матеріалу The Washington Post, зокрема, рекомендує відвідати «серце» Львова - площу Ринок

    Серед основних переваг Львова автор статті у The Washington Post виділяє доступність та хороше співвідношення ціна-якість

    Провідна американська газета «The Washington Post» рекомендувала місто Львів як обов’язкову локацію для відвідин в Україні.

    Про це говориться у матеріалі видання під назвою «Вперед на захід - до Львова», повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

    Серед основних переваг Львова автор статті виділяє доступність, настроєвість та хороше співвідношення ціна-якість.

    «Це вишукане місто виглядає як традиційна європейська дестинація, довершена брукованими вуличками, фестивалями класичної музики та гучними літературними святкуваннями», - говориться у статті.

    Автор матеріалу, зокрема, рекомендує відвідати «серце» Львова - площу Ринок, щоб «помилуватися барвистими будівлями, кафе, крамничками та ресторанами», зайти у місцеві заклади громадського харчування, особливо - кав’ярні. Адже саме львів’янин був першим, хто винайшов особливий рецепт кави, відомої тепер як «віденська». Кав’ярня-тезка заснованої ним кав’ярні у Відні - «Під синьою фляжкою» - працює нині й у Львові.

    Ще одним «інстаграмним» місцем у Львові журналіст назвав «книжковий ринок під відкритим небом біля пам’ятника першому українському друкарю Івану Федорову».

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