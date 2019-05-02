The Washington Post рекомендувала туристам відвідати Львів



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Автор матеріалу The Washington Post, зокрема, рекомендує відвідати «серце» Львова - площу Ринок

Серед основних переваг Львова автор статті у The Washington Post виділяє доступність та хороше співвідношення ціна-якість

Провідна американська газета «The Washington Post» рекомендувала місто Львів як обов’язкову локацію для відвідин в Україні.

Про це говориться у матеріалі видання під назвою «Вперед на захід - до Львова», повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Серед основних переваг Львова автор статті виділяє доступність, настроєвість та хороше співвідношення ціна-якість.

«Це вишукане місто виглядає як традиційна європейська дестинація, довершена брукованими вуличками, фестивалями класичної музики та гучними літературними святкуваннями», - говориться у статті.

Автор матеріалу, зокрема, рекомендує відвідати «серце» Львова - площу Ринок, щоб «помилуватися барвистими будівлями, кафе, крамничками та ресторанами», зайти у місцеві заклади громадського харчування, особливо - кав’ярні. Адже саме львів’янин був першим, хто винайшов особливий рецепт кави, відомої тепер як «віденська». Кав’ярня-тезка заснованої ним кав’ярні у Відні - «Під синьою фляжкою» - працює нині й у Львові.

Ще одним «інстаграмним» місцем у Львові журналіст назвав «книжковий ринок під відкритим небом біля пам’ятника першому українському друкарю Івану Федорову».