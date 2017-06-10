Тіллерсон: «Північний потік-2» підриває енергетичну стабільність Європи

Тіллерсон прибув у Варшаву

Державний секретар США Рекс Тіллерсон підтвердив позицію Вашингтона щодо несприйняття будівництва проекту «Північний потік-2». Про це він сказав у Варшаві на спільній зі свої польським колегою Яцеком Чапутовичем прес-конференції. «Під час нинішніх розмов Польща представила критику проекту «Північний потік-2» як



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Тіллерсон прибув у Варшаву

Державний секретар США Рекс Тіллерсон підтвердив позицію Вашингтона щодо несприйняття будівництва проекту «Північний потік-2». Про це він сказав у Варшаві на спільній зі свої польським колегою Яцеком Чапутовичем прес-конференції.

«Під час нинішніх розмов Польща представила критику проекту «Північний потік-2» як такого, що служить геополітичному натиску в цьому регіоні світу. Ми проситимемо наших американських союзників підтримати нашу політику в цій сфері», – цитує міністра закордонних справ Польщі «Польське радіо».

Тіллерсон заявив, що Польща і США разом виступають проти цього проекту. За його словами, планований російсько-німецький газогін «Північний потік-2» підриває загальну безпеку та енергетичну стабільність Європи і дає Росії ще один засіб політизації енергетики.

Нагадаємо, російська компанія «Газпром» заявляє про отримання дозволу на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.