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    Тіллерсон: «Північний потік-2» підриває енергетичну стабільність Європи

    Тіллерсон прибув у Варшаву
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон підтвердив позицію Вашингтона щодо несприйняття будівництва проекту «Північний потік-2». Про це він сказав у Варшаві на спільній зі свої польським колегою Яцеком Чапутовичем прес-конференції. «Під час нинішніх розмов Польща представила критику проекту «Північний потік-2» як
    • Сьогодні, 14:59
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    Тіллерсон прибув у Варшаву

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон підтвердив позицію Вашингтона щодо несприйняття будівництва проекту «Північний потік-2». Про це він сказав у Варшаві на спільній зі свої польським колегою Яцеком Чапутовичем прес-конференції.

    «Під час нинішніх розмов Польща представила критику проекту «Північний потік-2» як такого, що служить геополітичному натиску в цьому регіоні світу. Ми проситимемо наших американських союзників підтримати нашу політику в цій сфері», – цитує міністра закордонних справ Польщі «Польське радіо».

    Тіллерсон заявив, що Польща і США разом виступають проти цього проекту. За його словами, планований російсько-німецький газогін «Північний потік-2» підриває загальну безпеку та енергетичну стабільність Європи і дає Росії ще один засіб політизації енергетики.

    Нагадаємо, російська компанія «Газпром» заявляє про отримання дозволу на будівництво другої нитки газопроводу «Турецький потік» по дну Чорного моря в обхід України.

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