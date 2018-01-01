Тимошенко не вказала у деклараціях чеський бізнес свого чоловіка

Олександр Тимошенко прописаний в Празі, однак Юлія Тимошенко не вказує цю адресу у своїх деклараціях

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки. Зокрема, у деклараціях про доходи лідерки «Батьківщини» відсутня компанія MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. (скорочено - MEDIC



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Юлія та Олександр Тимошенки

Олександр Тимошенко прописаний в Празі, однак Юлія Тимошенко не вказує цю адресу у своїх деклараціях

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.

Зокрема, у деклараціях про доходи лідерки «Батьківщини» відсутня компанія MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. (скорочено - MEDIC TRUST), власником якої є гвінейська фірма MEDIC TRUST. Чеська фірма з гвінейським засновником займається орендою нерухомості. Олександр Тимошенко є керуючим партнером цієї компанії з 2014 року. Компанія з такою ж назвою зареєстрована і в Лондоні.

Також Тимошенко не задекларувала чеську «Батьківщину». Це громадська організація, зареєстрована 2015 року в Празі. Засновники - Олександром Тимошенко, Яна Даніо та Галина Андрейців. Основна мета організації – співпраця українців за межами України.

Водночас в декларації вказаний дохід Олександра від чеської компанії Britico Product s.r.o. (300 тис грн за два роки). В основному компанія займається – посередництвом у нерухомості та рекламою. Кількість працівників не перевищує 5 осіб.

Влітку 17 року усі перелічені юрособи змінили прописки і зараз знаходяться за однією адресою: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Сам Олександр Тимошенко прописаний в Празі на вул. Za zahradami 387/17. Ще одна чеська прописка Тимошенка - Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.

Втім, жодне з чеських місць проживання не вказано в деклараціях Юлії Тимошенко, в той час як сам Олександр Тимошенко вписує ці адреси в офіційних реєстрах Чехії.