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    Тимошенко не вказала у деклараціях чеський бізнес свого чоловіка

    Олександр Тимошенко прописаний в Празі, однак Юлія Тимошенко не вказує цю адресу у своїх деклараціях
    Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки. Зокрема, у деклараціях про доходи лідерки «Батьківщини» відсутня компанія MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. (скорочено - MEDIC
    • Сьогодні, 10:52
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    Юлія та Олександр Тимошенки&nbsp;
    Юлія та Олександр Тимошенки 

    Олександр Тимошенко прописаний в Празі, однак Юлія Тимошенко не вказує цю адресу у своїх деклараціях

    Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.

    Зокрема, у деклараціях про доходи лідерки «Батьківщини» відсутня компанія MEDICAL INVESTED CAPITAL TRUE STANDING EUROPE LIMITED s.r.o. (скорочено - MEDIC TRUST), власником якої є гвінейська фірма MEDIC TRUST. Чеська фірма з гвінейським засновником займається орендою нерухомості. Олександр Тимошенко є керуючим партнером цієї компанії з 2014 року. Компанія з такою ж назвою зареєстрована і в Лондоні.

    Також Тимошенко не задекларувала чеську «Батьківщину». Це громадська організація, зареєстрована 2015 року в Празі. Засновники - Олександром Тимошенко, Яна Даніо та Галина Андрейців. Основна мета організації – співпраця українців за межами України.

    Водночас в декларації вказаний дохід Олександра від чеської компанії Britico Product s.r.o. (300 тис грн за два роки). В основному компанія займається – посередництвом у нерухомості та рекламою. Кількість працівників не перевищує 5 осіб.

    Влітку 17 року усі перелічені юрособи змінили прописки і зараз знаходяться за однією адресою: Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1.

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    Сам Олександр Тимошенко прописаний в Празі на вул. Za zahradami 387/17. Ще одна чеська прописка Тимошенка - Ústí nad Labem, Na Kohoutě 804/14, PSČ 40010.

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    Тимошенко не вказала у деклараціях чеський бізнес свого чоловіка
    Тимошенко не вказала у деклараціях чеський бізнес свого чоловіка
    Тимошенко не вказала у деклараціях чеський бізнес свого чоловіка

    Втім, жодне з чеських місць проживання не вказано в деклараціях Юлії Тимошенко, в той час як сам Олександр Тимошенко вписує ці адреси в офіційних реєстрах Чехії.  

     

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    Юлія Тимошенко Батьківщина бізнес Чехія декларація
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